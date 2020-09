Udine, una donna cade a 500 metri dall'ospedale: resta a terra ferita per 20 minuti in attesa dell'ambulanza

Una brutta ferita - Il caso, segnala Zalukar, risale al 12 agosto ma la notizia è stata diffusa solo ora. La donna, racconta il consigliere, nella caduta "ha battuto violentemente la faccia" e nell'urto ha perso molto sangue. Secondo i testimoni era rimasta riversa a terra in una posizione "alquanto infelice", ma dal 112 avevano ordinato tassativamente "di non toccarla".

La lunga attesa - Dopo un quarto d'ora d'attesa, racconta il consigliere, era partita una seconda chiamata e ci erano voluti ancora cinque minuti prima che un'ambulanza arrivasse per prestare soccorso alla donna. "Venti minuti in tutto. A 500 metri dall'ospedale", commenta il consigliere, che ricorda i precedenti: "A novembre 2019, sempre a Tolmezzo, una persona colta da malore rimase a terra 40 minuti nell'attesa dell'ambulanza che non arrivava, Ci pensò la polizia a portarla in ospedale". Ma ritardi e disservizi, continua Zalukar, sono continuati nonostante interrogazioni in Consiglio comunale e appelli degli operatori sanitari.