Udine, nonna prende il nipote "sbagliato" da scuola e lo porta agli allenamenti: "Signora, ma questo chi è?"

Come reagireste se all'uscita della scuola non ci fosse vostro figlio ad aspettarvi? È la disavventura capitata a un papà di una scuola elementare di Udine: quaranta interminabili minuti di panico, allarmi, ansia e paura. Alla fine delle lezioni, come sempre, l'uomo si è recato fuori dall'edificio per prendere il piccolo e accompagnarlo a casa, ma questa volta del suo bambino non c'era traccia. Così, avrebbe iniziato a cercarlo e a chiedere aiuto. Tutto poteva immaginare tranne che suo figlio, come racconta oggi il Messaggero Veneto, fosse finito con la nonna di un altro compagno. La signora avrebbe scambiato suo nipote proprio con quel bimbo e lo avrebbe così portato via con sé a fare le attività normalmente previste dalla settimana. Candidamente e senza essersi accorta di niente.