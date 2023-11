Scuola, la rabbia della mamma del bambino di 8 anni lasciato solo in classe: "Inciviltà umana"

A "Mattino Cinque News" parla la madre del bimbo con le superdoti "scambiate" per disabilità: "Mio figlio ha avuto un crollo emotivo"

"È una pagina di inciviltà umana, che spero rimanga a chi ha deciso di commettere un gesto di questa natura". Così, a "Mattino Cinque News", parla Marianna, la mamma del bambino di 8 anni lasciato solo in classe in una scuola elementare in provincia di Cosenza perché "iperattivo".

"Ho chiara dentro di me la sequenza dei fatti, dal mandante agli esecutori", continua la donna, esplicitando il coinvolgimento "diretto ed esclusivo" di due adulti che hanno ordito in chat il piano.

Ora, purtroppo, il bambino sta male: "Dopo due giorni di apparente tranquillità, mio figlio venerdì sera ha avuto un crollo emotivo. Si è avvicinato a me e mi ha chiesto se, trovandosi nuovamente solo, potesse telefonarmi. In quel momento, il mio cuore è andato in frantumi".

Sul caso ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha avviato delle verifiche ad hoc, prendendo contatto con il direttore dell'Ufficio scolastico per la Calabria Antonella Iunti. Lo scopo è ottenere precise informazioni sulla vicenda, per valutare eventuali provvedimenti.