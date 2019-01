Udine, non ordina la pizza in friulano: donna picchiata da avventore

Parla solo italiano e non friulano per questo viene aggredita in un locale pubblico. È quanto successo a una donna di origini straniere di 47 anni residente a Cavasso Nuovo (Pordenone). Stava ordinando una pizza da asporto utilizzando la lingua italiana e non il friulano quando un avventore del locale l'ha colpita con un pugno al volto. L'episodio - riferito dal "Messaggero Veneto" - è accaduto in una pizzeria di Mereto di Tomba (Udine).

La donna era entrata nel locale insieme ad alcuni familiari per ordinare delle pizze. Sentendola parlare in italiano un cliente, un uomo del posto di 45 anni probabilmente alterato dall'uso di alcol, avrebbe cominciato a inveire nei suoi confronti per non avere parlato in friulano.



L'uomo l'avrebbe quindi colpita con un pugno al volto, causandole lesioni al viso giudicate dai sanitari guaribili in una decina di giorni. All'arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Udine l'uomo si era già allontanato ma è stato comunque identificato e denunciato per lesioni. La donna ha già sporto denuncia.