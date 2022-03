Ucraina, il leader ceceno (e fedelissimo di Putin) Kadyrov: "Sono vicino a Kiev, arrendetevi o siete finiti"

"Se Kadyrov è davvero vicino a Kiev, allora ogni combattente delle forze armate e della difesa terroristica deve porsi l'obiettivo di distruggere questa vergogna del popolo ceceno e dell'alleato di Huila. Prometto che la testa di Kadyrov e' una casa di 40 acri vicino a Kiev!, ha scritto Rybchynsky su Facebook. Ramzan Kadyrov è il luogotenente del Cremlino in Cecenia, nel Caucaso russo, ed è accusato di gravi violazioni dei diritti umani.

Cremlino: "Non sappiamo se il leader ceceno si trovi nel Paese" - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che Mosca non può confermare il fatto che il leader ceceno si trovi in Ucraina, come da lui affermato. "Non abbiamo questa informazione", ha detto Peskov in conferenza stampa, rispondendo a una domanda della Tass e invitando a porre la questione direttamente alle autorità cecene.

