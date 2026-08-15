Giovane ucciso a Trani, convalidato il fermo del 17enne

È stato convalidato il fermo per omicidio volontario premeditato del 17enne che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto la notte tra il 12 e il 13 agosto scorso dopo essere stato accoltellato nella pinetina alla periferia di Trani. Lo ha deciso il gip del Tribunale per i minorenni di Bari dopo l'udienza di convalida. Il giudice ha anche emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. La Procura contesta al giovane anche l'aggravante dei futili motivi, la rissa e la detenzione e il porto di un coltello con una lama di circa 10 centimetri. Secondo l'autopsia eseguita nella giornata di venerdì 14 agosto, sono stati tre i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima, deceduta dopo il trasporto in ospedale.