Tragedia nella notte

Trani, 18enne muore accoltellato durante una rissa

Inutile la corsa disperata verso l'ospedale: il giovane Cosimo Quagliarella è deceduto poco dopo il suo arrivo. Indagano i carabinieri

13 Ago 2026 - 09:25
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Tragedia nella notte a Trani. Un 18enne originario di Andria, Cosimo Quagliarella, è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportarle alla schiena. È stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale di Trani, poi all'ospedale di Bisceglie, ma la corsa disperata si è rivelata vana. Indagini sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

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Tre coltellate alla schiena

 Sono stati gli stessi medici del Pronto soccorso di Trani ad avvisare i carabinieri del ricovero del 18enne, evidenziando che sulla schiena del ragazzo erano presenti tre profonde ferite verosimilmente inferte da un coltello.

Indagini in corso

 Il ferimento, hanno successivamente accertato i militari, era avvenuto durante una rissa verificatasi in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi contrapposti di giovani: uno della città tranese, l'altro proveniente da Andria, a cui apparteneva la vittima.

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