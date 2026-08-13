Trani, 18enne muore accoltellato durante una rissa

Tragedia nella notte a Trani. Un 18enne originario di Andria, Cosimo Quagliarella, è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportarle alla schiena. È stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale di Trani, poi all'ospedale di Bisceglie, ma la corsa disperata si è rivelata vana. Indagini sono in corso indagini da parte dei carabinieri.
Tre coltellate alla schiena
Sono stati gli stessi medici del Pronto soccorso di Trani ad avvisare i carabinieri del ricovero del 18enne, evidenziando che sulla schiena del ragazzo erano presenti tre profonde ferite verosimilmente inferte da un coltello.
Indagini in corso
Il ferimento, hanno successivamente accertato i militari, era avvenuto durante una rissa verificatasi in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi contrapposti di giovani: uno della città tranese, l'altro proveniente da Andria, a cui apparteneva la vittima.