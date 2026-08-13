Trani, 18enne muore accoltellato durante una rissa

Tragedia nella notte a Trani. Un 18enne originario di Andria, Cosimo Quagliarella, è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani avvenuta in piazza. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportarle alla schiena. È stato soccorso e trasportato prima al presidio territoriale di Trani, poi all'ospedale di Bisceglie, ma la corsa disperata si è rivelata vana. Indagini sono in corso indagini da parte dei carabinieri.