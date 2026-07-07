IN MANETTE UN 52ENNE

Savona, litigano per un posto in spiaggia: 36enne muore accoltellato

La rissa sarebbe scaturita da un posto letto abusivo tra le tende piazzate da chi è senza casa

di Rita Ferrari
07 Lug 2026 - 13:21
01:19 
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