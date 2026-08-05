Napoli, 12enne accoltellato all'addome: identificato il coetaneo

Un ragazzo di 12 anni è stato accoltellato nella serata di martedì 4 agosto da un coetaneo a Napoli. Il minore ha riportato due ferite da arma da taglio all'addome e, dopo essere stato ricoverato presso l'ospedale Villa Betania, è stato ora dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il 12enne, seppur sotto stretta osservazione dei sanitari, non è mai stato in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23 nel rione Conocal in via del Flauto Magico. Le autorità hanno identificato e individuato colui che avrebbe scagliato le coltellate: si tratta di un altro giovane, 13enne, non imputabile che verrà segnalato.