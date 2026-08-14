Giovane ucciso a Trani, il legale dell'aggressore 17enne: "Si è difeso, nessuna rissa"

Poi aggiunge l'avvocato Enrico Alvisi: "Valutazioni di carattere morale non mi competono, mi limito a difendere il mio assistito in un processo che è blindato dal momento che è un accanimento verificatosi sotto le telecamere di video sorveglianza della zona. Si tratterà di discutere, dal punto di vista giuridico, dell'intenzione omicidiaria o meno. Il mio assistito aveva un coltello nella sella del motorino perché si sentiva minacciato. La paternità e la materialità del fatto sono comprovate dalle telecamere e dalla dichiarazione rilasciata del mio assistito che attualmente è in stato di fermo. Non abbiamo ancora ricevuto la notifica di omicidio volontario".