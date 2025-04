Ucciso per una scarpa sporca, sui social dell'imputato spunta un messaggio di sfida dopo la condanna

Un messaggio di sfida dopo la condanna. È quanto apparso sui social del presunto assassino di Santo Romano, il 19enne ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2024 a San Sebastiano al Vesuvio dopo una lite per un paio di scarpe sporcate. Sul profilo TikTok dell'imputato 17enne, dopo la lettura della sentenza è stato pubblicato questo messaggio: "18 anni e 8 mesi me li faccio seduti sul cesso". Il post in poche ore ha raccolto centinaia di like e di commenti.