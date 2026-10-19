Ucciso e fatto a pezzi a Gemona, in aula la ricostruzione del delitto | La madre, rea confessa, piange per la prima volta

Dalle 19.20 Lorena viene ripresa mentre trasporta un bidone blu e poi il coperchio. Dopo le 22 si accende più volte la luce del seminterrato, dove sono stati poi trovati gli attrezzi utilizzati per sezionare il corpo. Dopo mezzanotte, due persone si spostano ripetutamente tra casa e garage. Le indagini sui cellulari delle due donne hanno inoltre evidenziato ricerche online su "bidone" e "calce", acquistati nei giorni precedenti insieme a un coltello da macellaio. Il 26 luglio, poche ore dopo la mattanza, Lorena aveva scritto a un'amica di sentirsi "più leggera". A margine dell'udienza, per la prima volta in pubblico, Lorena, rea confessa, è scoppiata in lacrime al ricordo del figlio Alessandro.