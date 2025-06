Uccisero il padre violento, per i giudici: "Furono provocati"

Sono stati provocati dal padre non solo nel momento in cui è entrato in casa, violando il divieto di avvicinamento e pretendendo che il figlio maggiore modificasse la denuncia nei suoi confronti, ma anche da anni di tensioni familiari e minacce alla madre. Per questo i giudici della seconda sezione della Corte d'Assise d'appello di Milano nella sentenza depositata motivano il forte sconto di pena ad Alessio e Simone Scalamandré, i due fratelli di 33 e 25 anni condannati per l'omicidio del padre Pasquale, avvenuto il 10 agosto 2020 a Genova. Entrambi entreranno in carcere probabilmente dopo l'estate.