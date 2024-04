Genova, uccisero il padre violento: fratelli condannati in appello bis | La difesa: impugneremo la sentenza

Sono state confermate in appello bis le condanne ai due fratelli di Genova, accusati di aver ucciso il padre violento.

La Corte d’Assise d'appello di Milano ha disposto 21 anni di reclusione per Alessio Scalamandré e 14 per Simone, come stabilito dalla sentenza di primo grado emessa dall'Assise di Genova nel febbraio del 2022. L'accusa per i due fratelli è di aver colpito a morte con un mattarello il padre Pasquale al culmine di una lite, nella casa in cui vivevano, il 10 agosto 2020. La vittima era indagata per maltrattamenti nei confronti della moglie. La difesa: "Impugneremo la sentenza".