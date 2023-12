Genova, Alberto Scagni si risveglia dal coma: fu massacrato dai compagni di cella

Il primario di Rianimazione di Asl 1 ha reso noto che è stata aperta una "finestra neurologica", che consiste nella momentanea interruzione della sedazione in infusione continua. In questo modo si può valutare lo stato neurologico e "successivamente passare a un eventuale svezzamento dalla ventilazione meccanica".

Il risveglio di Scagni dal coma

Scagni si è quindi risvegliato e ha eseguito ordini semplici, ma non è ancora nelle condizioni di essere estubato. È stato sottoposto a un'ecografia dell'addome, che ha evidenziato risultati nella norma. In seguito all'aggressione, il 42enne è stato operato due volte al viso per una frattura multipla del naso e una alla laringe.