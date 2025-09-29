Uccise padre violento, graziato da Mattarella: "Mi ha fatto soffrire fin da piccolo"

Finotello aveva un rapporto difficile col padre Giovanni, come spiega a "Dentro la notizia". L'uomo era spesso violento con tutta la famiglia, per questo, al culmine di un litigio, il ragazzo si sarebbe scagliato contro di lui con un martello. "Andrò a trovarlo spesso" al cimitero, dice. "Alla fine io non ho niente contro mio padre". E racconta che le liti violente erano causate dai problemi di alcolismo dell'uomo: "Ci ha fatto soffrire, me e la mia famiglia, fin da piccoli, picchiava me, picchiava la mamma". "Mio padre ha sempre avuto questo suo problema di alcolismo da quando era adolescente. Quando ha conosciuto mia madre, lei non lo sapeva - spiega - Si sono sposati e l'ha scoperto dopo il matrimonio. Poi sono nato io e poi è nato mio fratello". Solo in alcuni momenti poteva intravedere chi era suo padre senza alcol: "Quando si disintossicava, perché ha avuto tantissime ricadute nell'alcolismo, era un'altra persona - spiega -, era buono, era un po' più sensibile. L'alcol gli faceva questo effetto: diventava nervoso, violento, si trasformava".