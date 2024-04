Ragazza uccisa ad Aosta, spunta l'ipotesi di una challenge TikTok durante una caccia ai fantasmi

Secondo fonti vicine all'indagine citate dalla CNN, la 22enne Auriane Nathalie Laisne e un ragazzo, che potrebbe essere il sospetto omicida Teima Sohaib, sono stati visti aggirarsi nei boschi di La Salle "vestiti da vampiri": i testimoni hanno riferito agli investigatori che la giovane era pallida ed emaciata, mentre l'amico aveva capelli neri e carnagione olivastra, ed entrambi avevano l'aspetto di zombie.

Urbex e la caccia ai fantasmi

Sull'ipotesi della challenge TikTok per la caccia ai fantasmi, gli inquirenti avevano già confermato che una delle ipotesi riguarda proprio la pista "Urbex". Si tratta di un'esplorazione che consiste nell'avventurarsi in strutture ed edifici abbandonati e in rovina, una specie di turismo in villaggi fantasma che non di rado comprende anche una caccia agli spettri. Ma che cosa poi sia accaduto davvero nei boschi di La Salle per ora resta un mistero, che potrebbe essere sciolto dopo l'interrogatorio del sospetto omicida.