Uccide moglie e figlio nel Beneventano, il figlio maggiore: "Continuava a prendere farmaci antidepressivi ed era sotto cura"

"Eravamo tutti e tre molto legati" racconta Mario Ocone, che si era trasferito a Rimini per lavorare come cameriere e costruirsi una vita lì. "Mi hanno informato ieri mattina i carabinieri, ho ricevuto una chiamata - spiega -. Il resto l'ho letto sui giornali". L'ultima volta che aveva sentito i genitori è stato il venerdì precedente: "Sembrava tutto normale - afferma - Avrebbero festeggiato a breve i 25 anni di matrimonio".