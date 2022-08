Tyson, il cane soccorritore dei vigili del fuoco sarà salvato dal crowdfunfing

Quando indossava la pettorina nera e gialla dei "vigili del fuoco" di Vicenza era capace di portare a termine imprese quasi impossibili.

Chi lo aveva visto all'opera, tra le macerie degli edifici crollati e nei sentieri più impervi, non ha dubbi sul suo talento: è un pompiere a tutti gli effetti. Si tratta di Tyson , il labrador specializzato nelle ricerche di persone scomparse . Ma il suo lavoro prezioso, che ha regalato un sorriso a tante famiglie in apprensione per la scomparsa dei loro cari, si è interrotto all'improvviso in primavera per un problema ai polmoni . Ora, il cane addestrato per salvare vite umane - secondo quanto riporta il Corriere - rischia di morire e non ci sono fondi per le cure necessarie. L'animale era in servizio dallo scorso anno al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza: lì aveva partecipato a 19 operazioni .