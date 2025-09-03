Trentino, rifugio alpino negato alla cagnolina infreddolita: è polemica

"Convinti che un rifugio fosse un luogo di riparo e protezione, abbiamo chiesto al gestore se fosse possibile entrare anche solo per pochi minuti, giusto il tempo di asciugare e scaldare la cagnolina", ha raccontato il turista deluso dalla mancanza di empatia del rifugista, che a suo dire avrebbe opposto un netto diniego alla richiesta di lasciare entrare per un attimo la sua piccola amica a quattro zampe. Una cagnolina che pesa appena otto chili e che è oltretutto molto fragile, anche in virtù dei suoi quattordici anni: "Era in difficoltà: bagnata, tremolante e infreddolita, con rischio di ipotermia o polmonite, vista anche la sua età", ha spiegato l'autore del post, scioccato di fronte a un secondo rifiuto da parte del proprietario del rifugio anche di fronte alla richiesta di un aiuto meno invasivo: "Abbiamo allora domandato se fosse almeno possibile fermarci nell’ingresso, ma la replica è stata sprezzante: 'Il cane non è mica un bambino'".