Turista milanese muore travolta da un'auto nel Sassarese

Una turista milanese 63enne, Patrizia Mastrovita, è morta sabato sera travolta da un'auto a Stintino, nel Sassarese. Il marito che era con lei è rimasto ferito ed è ora ricoverato all'ospedale di Sassari con una prognosi di 30 giorni. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 all'ingresso del residence La Pelosetta: i coniugi sono stati investiti da un Suv Bmw guidato da un altro turista ospite della struttura.