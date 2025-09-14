Turista milanese muore travolta da un'auto nel Sassarese

La donna, la 63enne Patrizia Mastrovita, era assieme al marito all'ingresso del residence: entrambi sono stati investiti da un Suv
© Google Maps
Una turista milanese 63enne, Patrizia Mastrovita, è morta sabato sera travolta da un'auto a Stintino, nel Sassarese. Il marito che era con lei è rimasto ferito ed è ora ricoverato all'ospedale di Sassari con una prognosi di 30 giorni. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 all'ingresso del residence La Pelosetta: i coniugi sono stati investiti da un Suv Bmw guidato da un altro turista ospite della struttura.
Secondo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Porto Torres, il Suv era fermo davanti alla sbarra d'ingresso del residence e inavvertitamente si è messo in marcia travolgendo marito e moglie. I soccorsi sono stati immediati ma per la donna, rimasta incastrata sotto l'auto e trascinata per qualche metro, non c'è stato nulla da fare.
Commenti (0)