Salisburgo, stella del pattinaggio italiana muore a 23 anni travolta da un camion

Bressanone è in lutto per la morte della giovane. Il sindaco Andreas Jungmann ha espresso il suo cordoglio, come riporta il Corriere dell'Alto Adige: "Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, soprattutto per il mondo dello sport". Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale Fisg, ha ricordato che "aveva iniziato tardi l'attività sul ghiaccio, rispetto allo standard del nostro sport: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5 anni. Nonostante questo Julia Marie era riuscita a ottenere buoni risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione. Per un periodo era anche convocata in nazionale".