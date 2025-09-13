Salisburgo, stella del pattinaggio italiana muore a 23 anni travolta da un camion

Era in bici. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, la giovane è deceduta sul posto
Una giovane altoatesina e stella del pattinaggio, Julia Marie Gaiser, ha perso la vita in un incidente stradale a Salisburgo. La 23enne, che era originaria di Bressanone ma studiava nella città austriaca, stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, una strada molto frequentata, quando nei pressi di un incrocio è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra.
Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest, che è risultato negativo.
Bressanone è in lutto per la morte della giovane. Il sindaco Andreas Jungmann ha espresso il suo cordoglio, come riporta il Corriere dell'Alto Adige: "Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, soprattutto per il mondo dello sport". Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale Fisg, ha ricordato che "aveva iniziato tardi l'attività sul ghiaccio, rispetto allo standard del nostro sport: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5 anni. Nonostante questo Julia Marie era riuscita a ottenere buoni risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione. Per un periodo era anche convocata in nazionale".
Sempre stando al Corriere dell'Alto Adige, la 23enne aveva iniziato nel Wintersportverein Wsv Brixen, squadra della sua città. Partecipava a esibizioni e competizioni anche a livello internazionale. Per esempio, l'anno scorso si era recata a Dubai per gli "Skate Emirates 2024".
