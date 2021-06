Turismo, Garavaglia: "Green pass permette il ritorno degli stranieri"

“Il green pass è una grande novità che consente di far tornare gli stranieri”. Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ospite a “Mattino Cinque”: “Lo scorso anno non averli avuti in Italia ci ha fatto perdere circa 27 miliardi di euro, due punti di pil”. Per Garavaglia: "Il rientro di visitatori internazionali la principale novità dell’estate 2021 oltre alla vaccinazione".

“L’estate al mare andrà bene, invece per le città d’arte meno perché abbiamo bisogno di turisti americani”. Per farli arrivare, ha spiegato Garavaglia, è necessario trovare un equilibrio: “Noi apriamo le porte a loro con il green pass, ma è necessario che i voli vadano e tornino pieni. Finché anche gli Stati Uniti non apriranno, perciò, ci saranno numeri ridotti”.