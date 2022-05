Tumore scambiato per una frattura: medico condannato per la morte di un 20enne

Condannato in via definitiva per omicidio colposo.

E' la sentenza definitiva, confermata dalla Cassazione, per Felice Carsillo, chirurgo ortopedico romano che nel 2013 fece una diagnosi sbagliata a Domenico Natale, 20enne poi morto per le conseguenze di quell'errore. Il giovane, che andò a farsi visitare per un dolore al ginocchio, aveva un tumore, di cui il medico non si accorse: fu operato, subì l’amputazione della gamba e alla fine morì, nel 2014, dopo 17 mesi di agonia.