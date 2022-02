Caserta, 28enne in coma dopo bypass gastrico | Il marito: "Le avevo detto di non farlo"

Facebook

Una donna di 28 anni di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è finita in coma in seguito a due interventi di bypass gastrico. Angela Iannotta è stata operata per due volte dallo stesso medico, prima in Abruzzo (circa nove mesi fa) e poi una clinica del Casertano, quando le condizioni sono peggiorate. Il suo obiettivo era quello di perdere peso. "Le avevo detto di non farlo, ero contrario", ha dichiarato il marito, il quale ha sporto denuncia alla polizia di Marcianise. La donna è madre di due figli di 5 e 7 anni.