Addio autovelox, arriva l'occhio HD che permette di spiare all'interno delle automobili

"Una sorta di spia in grado di filmare all'interno dell'abitacolo", è questo l'occhio HD, TruCam, che permette di vedere all'interno delle automobili il comportamento del guidatore e che andrà a sostituire i classici autovelox. A spiegarne le funzionalità alle telecamere di "Dritto e Rovescio" è il Comandante della Polizia Municipale di Porcari (LU), Gionata Gualdi: "Può rilevare sia veicoli in avvicinamento sia in allontanamento e grazie ad un potente laser che ha al suo interno ci permette di constatare velocità fino a 320km orari per 1,2km di distanza. Nel momento in cui la velocità risulti superiore al limite imposto sulla strada, verrà scattata una foto o anche un video".

A venire "beccati" dal telelaser TruCam, saranno gli automobilisti che supereranno il limite di velocità, ma anche chi non indossa la cintura di sicurezza o chi guida al telefono. "Con questo strumento molti comuni potranno rilevare un elevato numero di contravvenzioni. Le immagini che vengono riprese dall'apparecchio sono in alta risoluzione e restano nitide anche se ingrandite al pc. L'automobilista che infrange le regole non ha più scampo" ha concluso il Comandante della Polizia Municipale.