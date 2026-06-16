In corso il recupero

Trovato il corpo della zia uccisa dal nipote nel Veneziano

In corso il recupero da parte dei vigili del fuoco

16 Giu 2026 - 11:23
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© Ansa

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I Vigili del fuoco impegnati nel terzo giorno di ricerche, hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote, reo confesso. I pompieri stanno ora operando per recuperare il cadavere.

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