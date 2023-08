Trieste, solidarietà con le musulmane: donne in mare in burkini

Bologna, Ferragosto di solidarietà... in divisa: carabinieri aiutano anziano disabile in difficoltà

Tragedia in montagna, ecco chi sono i due finanzieri morti in Friuli

Circa cento donne hanno fatto il bagno in burkini in un lido triestino per dimostrare la loro solidarietà alle musulmane.

Teatro della manifestazione a sostegno delle donne di religione islamica è stato lo storico lido balneare Pedocin, dove gli spazi per uomini e per donne sono divisi, retaggio dei primi bagni di mare del XX secolo. Proprio in quella spiaggia domenica scorsa le donne che erano entrate in acqua in burkini, o comunque vestite, erano state pesantemente criticate. Ecco quindi l'iniziativa, avvenuta alla presenza di una folla di giornalisti e cameramen, per dire no alla discriminazione.