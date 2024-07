Trieste, risse e combattimenti da fight club: identificati 500 ragazzini

Polizia, carabinieri e polizia locale hanno identificato 500 ragazzini che a Trieste si sarebbero resi protagonisti di risse, episodi di bullismo e fenomeni da fight club. Secondo il quotidiano locale Il Piccolo, gruppi di adolescenti, molti dei quali provenienti da Trieste, si incontrerebbero infatti a Muggia per scontri fisici organizzati, con anche ragazzine che si battono per soldi e coetanei intorno che tifano dopo aver pagato per assistere. Sugli episodi sono stati postati anche video sui social.