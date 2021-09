Rissa tra ragazzi in pieno centro a Milano, grave un 18enne

agenzia

Rissa, finita quasi in tragedia, per futili motivi, sabato pomeriggio a Milano. Un 18enne ha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. Il giovane è stato portato in codice rosso al Policlinico, mentre l'aggressore è stato fermato per tentato omicidio dalla squadra mobile. La rissa era iniziata in piazza Mercanti, a poca distanza dal Duomo di Milano.