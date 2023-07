Trieste, un ragazzino folgorato dai cavi elettrici in ferrovia: è grave

Il ragazzino trasportato in ospedale

Gli operatori hanno trasferito la telefonata alla struttura operativa regionale di emergenza sanitaria e gli infermieri della Sores hanno inviato un'ambulanza e l'equipaggio di una automedica. Contemporaneamente hanno attivato la polizia ferroviaria, la polizia di Stato, la centrale di Mestre per la sospensione dell'energia elettrica, il personale della rete ferroviaria italiana per la sospensione temporanea del traffico su rotaia, e i vigili del fuoco. Gli uomini della squadra di distaccamento di Opicina dei pompieri, assicuratisi che la corrente fosse stata interrotta, hanno recuperato insieme al personale sanitario il ragazzino. Lo hanno immobilizzato su una barella e trasportato in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni.