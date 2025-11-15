Bimbo ucciso a Trieste, i verbali del 2023: "Mamma ha provato a strozzarmi" | Incontri "non protetti", indaga il ministero

"Mamma ha provato a strozzarmi". È una delle frasi dette nel 2023 ai carabinieri da Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso a coltellate mercoledì sera a Muggia (Trieste) dalla madre Olena Stasiuk. All'epoca i militari erano intervenuti nell'abitazione del padre, il 58enne Paolo Trame, per sedare una lite fra i genitori separati. Le rivelazioni del piccolo, risalenti al giugno di due anni fa, sono contenute in circa 5mila fogli tra verbali giudiziari, denunce, sentenze e relazioni di assistenti sociali riemerse con forza dopo l'infanticidio. Ora il ministero della Giustizia intende chiarire le ragioni che avevano portato il tribunale ad autorizzare incontri "non protetti" tra madre e figlio.