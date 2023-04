Trieste, baristi controllati con telecamere e lavoro nero: multe per 10mila euro

I carabinieri di Trieste hanno comminato multe per 10mila euro a tre locali del centro, tra cui un bar che utilizzava telecamere per controllare i lavoratori a distanza.

I militari hanno inoltre sospeso un'attività. In un locale quattro lavoratori su cinque erano privi dell'attestato per la formazione nei luoghi di lavoro, mentre in un altro bar è stata scoperta la presenza di un lavoratore "in nero".