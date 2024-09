Treviso, bloccato nel traffico mentre raggiunge il pronto soccorso: muore 33enne

Prima di mettersi in viaggio, accompagnato dallo zio, il 33enne era andato dal medico di base perché avvertiva forti dolori al petto. Il dottore gli aveva consigliato di recarsi al più presto al pronto soccorso per fare esami clinici urgenti. Durante il tragitto, però, intorno alle 17:10 di martedì, l'uomo è svenuto. Lo zio, bloccato nel traffico, dopo aver chiamato il 118, è stato costretto ad accostare l'auto nel parcheggio di un supermercato in attesa dei soccorsi.