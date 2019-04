Roma, accusa un malore mentre è in auto nel traffico con la madre e la zia: morto 11enne

L'auto si trovava in coda sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via Wolf Ferrari, all'Infernetto. Secondo quanto si è appreso la mamma e la zia stavano accompagnando il bambino a scuola.



Soccorsi scortati dalla polizia locale - Accortasi delle condizioni gravi del figlio, la madre ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale. "Le condizioni di salute del ragazzino si sono aggravate - spiega la polizia locale - e altri agenti motociclisti del Gpit, all'altezza di Casal Palocco, hanno intercettato un'autoambulanza scortandola prontamente sul posto. L'undicenne, per un aggravamento delle condizioni di salute, è deceduto sul posto, nonostante il personale medico abbia messo in atto tutte le procedure di soccorso".



Traffico congestionato nella zona - Mattinata infernale per i residenti del quadrante Sud di Roma. Con la chiusura del tratto di via Colombo sul quale domenica si correrà il Gran Premio di Formula E, il traffico è andato in tilt sulle principali arterie che collegano il litorale al centro. Strade che già quotidianamente sono affollatissime dalle migliaia di pendolari. Via Colombo, via del Mare e via Ostiense erano completamente bloccate e alcuni hanno impiegato fino anche a 3 ore per coprire una ventina di chilometri.



Il 118: "L'ambulanza è arrivata in sette minuti" - "L'ambulanza e l'automedica sono arrivate in sette minuti" per soccorrere il bambino. Lo riferisce l'Ares 118. Il personale del 118 ha tentato di rianimare il piccolo per circa mezz'ora. Si ipotizza che abbia avuto una crisi respiratoria. Secondo quanto si è appreso, l'undicenne era stato già male nei giorni scorsi.



Il pm indaga per omicidio colposo - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo indagine per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte dell'11enne. Il procedimento è affidato al pm di turno, Elena Neri, che riceverà un'informativa dalle forze dell'ordine intervenute. Gli inquirenti hanno disposto una autopsia per accertare le cause del decesso.



Codacons: "Intollerabile morire di traffico" - "E' intollerabile morire di traffico a Roma, e se saranno confermati eventuali ritardi nei soccorsi legati alla viabilità in tilt, i responsabili dovranno risponderne dinanzi la legge". Lo ha detto il presidente Codacons, Carlo Rienzi. "Si tratta di un episodio gravissimo per il quale la magistratura deve fare chiarezza - ha aggiunto -. In tal senso presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché accerti se il traffico congestionato sulla Colombo e la viabilità in tilt abbia in qualche modo contribuito a rallentare i soccorsi, e se il ragazzo si sarebbe potuto salvare qualora fosse stato trasportato in tempo in ospedale, aprendo una inchiesta per il reato di concorso in omicidio colposo".



Un testimone: "Scena terribile, siamo sotto schock" - "Una scena terribile, siamo ancora sotto shock". Queste le parole di un testimone che ha assistito alla morte dell'11enne colto da malore in auto lungo via Cristoforo Colombo a Roma. "Quando siamo passati in quella zona - raccontano altri passanti - c'erano i vigili urbani con il viso sconvolto. Con loro c'erano anche i soccorritori del 118. Purtroppo il ragazzo era già morto, a terra c'era il corpo coperto dal lenzuolo".