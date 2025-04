Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni

In più, sottolineano le religiose, non è stato mai considerato l’impegno della badessa nell’accoglienza delle donne vittime di violenza e nell’aiuto alle associazioni locali. Il culmine Venerdì Santo, quando l’abate generale dell’Ordine, Mauro Giuseppe Lepore, ha notificato il commissariamento del monastero. Il lunedì, in assenza del Papa (deceduto in quei giorni) e con la Diocesi vacante, è arrivata al convento anche la psicologa già inviata come visitatrice: "Senza confrontarsi con i medici o psicologi che seguivano le suore, e senza somministrare alcuna valutazione clinica, ha concluso che le religiose erano state plagiate". Suor Aline è stata rimossa dall’incarico e sostituita da madre Martha Driscoll, 81 anni. Le monache non hanno potuto farci nulla, ma hanno registrato conversazioni in cui sarebbero state proferite frasi che le hanno scosse come "Siamo in monastero per soffrire", "I canonisti non vengono dal Signore, ma lo fanno per soldi" e persino "Io sono la Chiesa, parlo a nome di Papa Francesco". Attualmente suor Aline è fuori dal convento a tempo indeterminato. E alcune consorelle, non riuscendo più a sopportare la tensione, hanno deciso di fuggire, avvertendo le autorità.