Treviso, rinvenuta auto nel fiume Sile: all'interno i corpi di un uomo e una donna

Una vettura è stata rinvenuta nelle acque del fiume Sile, in località Silea, nel Trevigiano. All'interno del veicolo sono stati scoperti i corpi senza vita di un uomo e una donna. Potrebbero essere quelli di una 55enne e un 52enne di Mirano, entrambi scomparsi il 9 ottobre. L'auto, infatti, risulta intestata alla figlia dell'anziana 77enne, rinvenuta senza vita nel medesimo corso d'acqua il 10 ottobre. In corso gli accertamenti sulla dinamica dei fatti.