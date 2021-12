Treviso, rimane senza benzina: esce dall'auto e viene travolta da un ubriaco

facebook

Margherita, 30enne del Trevigiano, si ritrova senza carburante lungo la statale nei pressi di San Vendemiano, così accosta a bordo strada con le quattro frecce. Chiede aiuto agli amici che si spostano in un parcheggio più avanti per recuperarle quanto prima la benzina per ripartire. Ma la ragazza, rimasta a presidio dell'auto, viene investita da un ubriaco alla guida e scaraventata sotto un cavalcavia.