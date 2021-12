"Ciao mamma", a Siena 16enne si risveglia dal coma un mese e mezzo dopo un grave incidente

A oltre un mese di distanza da un gravissimo incidente in cui era rimasta coinvolta insieme al fidanzato Federico, la 16enne Marta si è svegliata dal coma . La meravigliosa favola di Natale arriva dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Le Scotte di Siena , dove la 16enne si trovava ricoverata dall'11 novembre. "Ciao mamma", sono state le prime parole pronunciate da Marta al risveglio.

L'incidente Come riporta il quotidiano Il Tirreno, la 16enne è rimasta vittima di un sinistro stradale insieme al compagno Federico l'11 novembre, mentre la coppia stava rincasando verso Obertello (Grosseto): l'auto, guidata dal fidanzato di Marta, ha sbandato andando a impattare violentemente un guardrail.

Il ricovero e il risveglio Immediati i soccorsi con il personale del 118 che ha subito diagnosticato un trauma toracico e diverse fratture a Federico e la frattura della base cranica a Marta. Poi la corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva. Il risveglio della 16enne era atteso da qualche tempo, in quanto le sue condizioni, seppur lentamente, continuavano a migliorare. E finalmente, dopo giorni di angoscia e attesa, Marta ha riaperto gli occhi donando così alla famiglia, al compagno e a tutti gli amici e conoscenti il miglior regalo di Natale possibile.