Treviso, un gregge blocca la strada e un automobilista investe le pecore: a processo per averne uccise tre

Quel giorno un gregge stava transitando in via Belvedere e, secondo le ricostruzioni, gli animali avevano finito per occupare la carreggiata e il conducente, inizialmente, si sarebbe fermato e avrebbe aspettato per alcuni minuti, in attesa di poter passare. Ma visto che il passaggio del gregge stava richiedendo tempo al proprietario degli animali, l'uomo, un trentaseienne macedone, si sarebbe spazientito. Sempre secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a protestare contro il proprietario degli animali, arrivando a pronunciare una minaccia: "Spostate questa m... di pecore, io devo passare. Ammazzo tutti, non vi ho dato io l'autorizzazione a passare di qua". Poco dopo, sarebbe ripartito a forte velocità con il suo Volkswagen Caddy. Alcune pecore riuscirono a evitare il mezzo, mentre tre vennero travolte. Due morirono immediatamente, mentre la terza, gravemente ferita, dovette essere abbattuta qualche ora più tardi. Dopo l'investimento, il conducente avrebbe proseguito senza fermarsi per verificare quanto accaduto. Il proprietario del gregge riuscì però ad annotare la targa del veicolo, permettendo poi alle forze dell'ordine di risalire al mezzo, all'intestatario e successivamente al conducente.