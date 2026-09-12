Sindaco costretto a fare il vigile per la seconda volta: l'ultima assunta si è dimessa

La vigilessa che era entrata in servizio pochi mesi fa, ha lasciato l'incarico il 21 agosto. "Non me l'aspettavo. Mi ha spiegato che questo mestiere non faceva per lei e così ha lasciato ed è tornata al suo paese d'origine, in Campania", ha dichiarato il sindaco, come riporta il quotidiano, il quale aggiunge che il Comune ha poi contattato gli altri candidati - due - risultati idonei al concorso indetto a fine 2025, ma entrambi hanno già un lavoro.