Sindaco costretto a fare il vigile per la seconda volta: l'ultima assunta si è dimessa
Era entrata in servizio a marzo in seguito a un concorso pubblico. "Mi ha spiegato che questo mestiere non faceva per lei e così ha lasciato ed è tornata al suo paese d'origine, in Campania", ha dichiarato il primo cittadino del comune veneto di Fregona
Il Comune di Fregona (Treviso) è rimasto senza vigile dopo che quella che era entrata in servizio a marzo in seguito a un concorso pubblico si è dimessa. Il ruolo viene quindi attualmente ricoperto dal sindaco Giacomo De Luca. Non è la prima volta che accade. Infatti, De Luca lo aveva già fatto per un anno e quattro mesi, da quando l'altro agente della polizia locale che era in servizio aveva lasciato l'incarico fino a marzo. Lo riporta Il Messaggero.
La vigilessa che era entrata in servizio pochi mesi fa, ha lasciato l'incarico il 21 agosto. "Non me l'aspettavo. Mi ha spiegato che questo mestiere non faceva per lei e così ha lasciato ed è tornata al suo paese d'origine, in Campania", ha dichiarato il sindaco, come riporta il quotidiano, il quale aggiunge che il Comune ha poi contattato gli altri candidati - due - risultati idonei al concorso indetto a fine 2025, ma entrambi hanno già un lavoro.
"Ora non ci resta che fare un nuovo concorso pubblico. Abbiamo già riavviato la procedura che contempla, prima del vero e proprio bando di assunzione tramite concorso, il bando per mobilità. I tempi saranno dunque lunghi. Spero per fine anno o per inizio 2027 di poter indire il concorso qualora la mobilità, come accaduto in passato, vada deserta. Nel mentre mi toccherà fare nuovamente il vigile", ha aggiunto il primo cittadino. "Mi auguro che anche dei cittadini di Fregona si candidino al prossimo bando: si tratta dopotutto di una buona opportunità di lavoro", ha concluso.