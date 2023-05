Treviso, famiglia da record: nato il tredicesimo figlio 

Tredici figli

Isaia pesa 3 kg ed è nato con parto naturale giovedì pomeriggio nello stesso ospedale in cui sono nati i suoi 12 fratelli. Tutti insieme hanno dato il benvenuto al nuovo arrivato nella family room dell'ospedale, uno spazio pensato per offrire momenti di intimità alle famiglie nelle ore successive al parto. Felicissimi mamma Oana e papà Onisim e tutto il paese di Mansuè dove la famiglia abita, soprattutto in un momento di profonda crisi demografica, la peggiore degli ultimi 160 anni nel nostro Paese. "Mi ritengo molto fortunata - racconta mamma Oana intervistata dal Corriere della Sera - La mia è una famiglia molto numerosa ma non mi sento affaticata. Le mie giornate sono sempre ricche di gioia e sorrisi. Mio marito mi sostiene e i bambini si aiutano gli uni con gli altri. Siamo tutti entusiasti dell’arrivo di Isaia nelle nostre vite".