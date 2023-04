Famiglia mono-reddito: "Campiamo in 11 con uno stipendio"

A "Controcorrente" la storia di Valentina, una giovane mamma di una famiglia numerosa e mono-reddito, dove tutti si danno una mano a vicenda. "Ho 32 anni e ho avuto il primo figlio a 20, da lì non mi sono più fermata. Oggi in casa siamo in 11 e tutti ci diamo una mano a vicenda. Non escludo l'arrivo di un altro figlio" ha raccontato la donna alle telecamere del programma di Rete 4.

"Non lavoro più dal 2018 perché ho deciso di dedicarmi ai miei bambini, attualmente è mio marito l'unico che lavora. I nostri menu sono semplici, tendiamo a proporre piatti unici per risparmiare. I nostri figli non sono viziati e abbiamo eliminato il superfluo, fortunatamente i giocattoli ce li regalano" ha proseguito Valentina che si dice fiduciosa sull'iniziativa del Governo sull'aumento dell'assegno unico universale a sostegno delle famiglie numerose. "Le vacanze le fanno solo i bambini, d'estate li mandiamo una settimana nel campo estivo organizzato dalla Chiesa. Andare in vacanza tutti insieme sarebbe impossibile" ha concluso il marito.