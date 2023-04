Napoli, auto vecchie illegalmente trasformate in vista della vittoria di campionato

"Striscia la Notizia" mostra i preparativi in corso e le auto addobbate che non potrebbero circolare

"Striscia la Notizia" è a Napoli per indagare sui preparativi in corso in caso di vittoria in campionato della squadra di Luciano Spalletti. Per l'occasione, molti napoletani che avevano un'auto vecchia, l'hanno illegalmente trasformata in una specie di Papa-mobile scoperta, spesso neppure assicurata. Parliamo di auto pericolosamente mutilate che non potrebbero circolare perché il più delle volte dismesse.

Leggi Anche Napoli, fermata presunta assassina madre tiktoker Donato De Caprio

Luca Abete ha scoperto una rivendita di auto che ha "trasformato" una berlina in cabrio. Il modello prevede anche la pericolosa sporgenza di quattro porta bandiera, la presenza di foto dei calciatori e l'assenza della targa rimpiazzata con la scritta a mano dell'anno di fondazione della società e quello dello scudetto. "È solo una macchina d'esposizione, non può circolare" ha commentato uno dei proprietari della rivendita, che poco prima, a un gancio di "Striscia la Notizia" si è lasciato sfuggire: "In caso di vittoria usciremo con quest'auto per fare la sfilata".