Elly Schlein: "La crisi della natalità è dovuta alla precarietà"

Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein il decreto del governo "non lo devono chiamare decreto lavoro, perché aumenta la precarietà".

E si chiede "come si fa a non capire che se ho un contratto di tre mesi e non so se lo mantengo il giorno dopo è difficile costruire il futuro, una famiglia". La Schlein sottolinea quindi che "il governo non vede il nesso tra la crisi della natalità e la precarietà assoluta a cui sono condannati troppi giovani e troppe donne".