Treviso, cena indigesta per i leghisti: in cinquanta ko alla Sagra del radicchio (e nessun altro)

Una festa di paese, cinquanta intossicati e il sospetto di un avvelenamento. Sono gli ingredienti del giallo di Zero Branco, un paese in provincia di Treviso dove una serata in compagnia è costata cara ai sostenitori di Salvini. Infatti venerdì scorso, come racconta il Gazzettino, la Sagra del radicchio si è trasformata in un incubo per un gruppo di leghisti. Crampi intestinali e nottata in bagno per tutti. La diagnosi è la stessa per tutti: intossicazione alimentare. Con un dettaglio: nessun altro dei presenti alla festa ha lamentato dolori o fastidi.