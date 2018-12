Bergamo, gli elettori leghisti contro Salvini: “Ci hanno tradito”

A Luzzana ,in provincia di Bergamo, nelle scorse elezioni un abitante su due ha votato Lega. Ora, però, il favore del paese verso il Carroccio sembra essere calato. Dopo la modifica della manovra economica da parte dell’esecutivo a seguito delle istanze mosse dall’Unione Europea molti si sentono delusi dal governo. “Se bisogna fare la guerra, per far sì che cambi qualcosa, bisogna averne il coraggio” commenta a “Stasera Italia” un signore. Una frase che sintetizza l'umore di questo paese bergamasco dove gli elettori leghisti sembrano sentirsi ingannati dal governo.