Treviso, madre del 17enne travolto da un poliziotto ubriaco: "Mi hanno chiesto 183 euro per pulire il sangue di mio figlio"

" Bonifica dell’area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi ": è quanto scritto sul foglio con fattura ricevuto e che Barbara Vedelago e il marito hanno pagato di tasca propria. "L'intero sistema non va, e la fattura per la bonifica è solo uno dei tanti episodi" spiega la donna in un'intervista al Corriere della Sera. E puntualizza che l'introduzione del reato di omicidio stradale non basta: "La legge è troppo morbida con chi causa un incidente". "Ci siamo sentiti abbandonati, come se il nostro dolore non contasse".

Dallo scooter alla fidanzata

La madre di Davide Pavan, poi, elenca tutto ciò che non torna sul caso del figlio. "Ci è arrivata una raccomandata per avvisarci che il rottame dello scooter era stato dissequestrato e che dovevamo andare subito a ritirarlo, altrimenti avremmo dovuto pagare una penale per ogni giorno di ritardo". Non solo. Alla fidanzatina del ragazzo, la prima a giungere sul luogo dell'incidente e che è stata trovata accanto a Davide, è stata negata la possibilità di costituirsi parte civile: "La legge non lo prevede, perché non erano sposati e lei non è una parente. Il loro era un amore giovanile, lo so, ma chi può dire che non sarebbe durato per tutta la vita?".