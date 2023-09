Cagliari, quattro giovani morti e due feriti gravemente in un incidente stradale

A Cagliari quattro giovani (due ragazzi e due ragazze) sono morti e due sono rimasti feriti gravemente in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5.

Le vittime, non ancora identificate, hanno un'età compresa tra i 18 e i 20 anni, mentre due coetanei sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I sei ragazzi viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause ancora non accertate, ha urtato un marciapiede ribaltandosi.