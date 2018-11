Treviso, 14enne muta a scuola senza insegnante di sostegno

Non può parlare con gli altri studenti, sussurrare un segreto all'orecchio alla sua compagna di banco, non può rispondere alle domande dei professori, né chiedere di uscire per andare in bagno. Rimane così, abbandonata a se stessa, sola in un universo in cui non riesce a comunicare e dove non c'è nessuno a farle da mediatore, ad aiutarla a esprimersi nella sua lingua: quella dei segni. La ragazzina in questione infatti è muta, ha 14 anni e frequenta la prima superiore in un istituto di Vittorio Veneto (Treviso), le manca un insegnante che la segua in modo costante perché, a causa della carenza generale di docenti di sostegno, l'assistenza le è concessa solo qualche ora alla settimana. "Mia figlia isolata in un mondo di silenzi", descrive così la mamma la situazione in cui si trova a vivere la sua bambina.